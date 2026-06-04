Бывшего главу дагестанского отделения ПФР заочно приговорили к пожизненному за убийство

Южный окружной военный суд заочно приговорил бывшего руководителя отделения Пенсионного фонда России по Республике Дагестан Сагида Муртазалиева к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщил представитель суда.
По данным суда, фигурант находится в международном розыске. Помимо пожизненного срока ему назначен штраф.
Как следует из материалов дела, в июле 2010 года Муртазалиев, который на тот момент исполнял обязанности управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России, решил организовать убийство заместителя начальника отдела по противодействию экстремизму с дислокацией в Кизляре Центра по противодействию экстремизму при МВД по Республике Дагестан, а также заместителя главы администрации городского округа Кизляр.
По версии обвинения, для совершения преступления предполагалось привлечь членов незаконного вооруженного формирования за вознаграждение.
Суд признал бывшего руководителя отделения ПФР виновным в организации убийства сотрудника правоохранительных органов и финансировании вооруженной банды.
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