Бывшего главу дагестанского отделения ПФР заочно приговорили к пожизненному за убийство

Как следует из материалов дела, в июле 2010 года Муртазалиев, который на тот момент исполнял обязанности управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России, решил организовать убийство заместителя начальника отдела по противодействию экстремизму с дислокацией в Кизляре Центра по противодействию экстремизму при МВД по Республике Дагестан, а также заместителя главы администрации городского округа Кизляр.