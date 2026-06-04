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В Крыму спасатели эвакуировали троих туристов, застрявших на склоне горы

В районе горы Морчека в Крыму спасатели эвакуировали троих туристов, сбившихся с маршрута при спуске с плато Ай-Петри. Путешественники оказались на опасном склоне с сыпучим грунтом и обратились за помощью.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Крыму сотрудники экстренных служб эвакуировали троих туристов, которые сбились с маршрута в районе горы Морчека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Во время спуска с плато Ай-Петри группа туристов сбилась с тропы. Оказавшись на опасном склоне с сыпучим грунтом, путешественники не смогли выбраться сами и обратились за помощью. На место происшествия оперативно прибыли специалисты Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас».

«Сотрудники отряда при помощи альпинистского снаряжения спустили туристов в безопасное место», — уточнило ведомство в своем канале в мессенджере MAX.

Медицинская помощь спасенным не потребовалась. После завершения операции спасатели доставили туристов в Алупку.

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