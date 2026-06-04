В Крыму спасатели эвакуировали троих туристов, застрявших на склоне горы

Во время спуска с плато Ай-Петри группа туристов сбилась с тропы. Оказавшись на опасном склоне с сыпучим грунтом, путешественники не смогли выбраться сами и обратились за помощью. На место происшествия оперативно прибыли специалисты Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас».
«Сотрудники отряда при помощи альпинистского снаряжения спустили туристов в безопасное место», — уточнило ведомство в своем канале в мессенджере MAX.
Медицинская помощь спасенным не потребовалась. После завершения операции спасатели доставили туристов в Алупку.