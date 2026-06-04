Разыскивается стрелявший по подросткам на улице Шкапина

Накануне к правоохранителям Адмиралтейского района обратились юноши, заявившие, что неизвестный выстрелил в одного из них, после чего скрылся. Несовершеннолетние рисовали граффити. Предварительно, стрельба велась из пневматического пистолета. Пострадал 13-летний мальчик, он обратился в травмпункт с ушибленной раной теменной затылочной области.