Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разыскивается стрелявший по подросткам на улице Шкапина

Пострадал 13-летний мальчик, он обратился в травмпункт с ушибленной раной теменной затылочной области.

Полиция разыскивает злоумышленника, который стрелял по подросткам на улице Шкапина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне к правоохранителям Адмиралтейского района обратились юноши, заявившие, что неизвестный выстрелил в одного из них, после чего скрылся. Несовершеннолетние рисовали граффити. Предварительно, стрельба велась из пневматического пистолета. Пострадал 13-летний мальчик, он обратился в травмпункт с ушибленной раной теменной затылочной области.

На месте происшествия изъяли пневматическую пулю. Устанавливается личность стрелка.