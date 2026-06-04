Министерство по чрезвычайным ситуациям сказало о ситуации в Червене, где нашли 12 кг ртути и вывезли 240 кг земли

Министерство по чрезвычайным ситуациям сказало, что случилось в Червене, где в гараже нашли 12 килограммов ртути и вывезли 240 кг земли.
Специалисты Республиканского отряда специального назначения «Зубр» выезжали на территории частного дома в Червене. Как удалось выяснить, мужчина в гараже занимался строительными работами и на глубине 20 сантиметров нашел цилиндрический металлический сосуд. Белорус открыл его на улице и обнаружил ртуть.
Спасатели изъяли емкость, в которой находилась ртуть общим весом 12 килограммов.
«Также специалиста собрали отходы (грунт с ртутью) в количестве 240 килограммов с места розлива», — уточнили в МЧС.
После проведенной демеркуризации (речь идет про комплекс мероприятий по удалению ртути) на территории осуществлялись повторные замеры, которые не показали превышения допустимых норм.
«Пострадавших нет, угроза для окружающей среды отсутствует», — подчеркнули в ведомстве.