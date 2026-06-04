Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министерство по чрезвычайным ситуациям сказало о ситуации в Червене, где нашли 12 кг ртути и вывезли 240 кг земли

Что случилось в Червене, где белорус в гараже нашел 12 кг ртути.

Источник: Комсомольская правда

Министерство по чрезвычайным ситуациям сказало, что случилось в Червене, где в гараже нашли 12 килограммов ртути и вывезли 240 кг земли.

Специалисты Республиканского отряда специального назначения «Зубр» выезжали на территории частного дома в Червене. Как удалось выяснить, мужчина в гараже занимался строительными работами и на глубине 20 сантиметров нашел цилиндрический металлический сосуд. Белорус открыл его на улице и обнаружил ртуть.

Спасатели изъяли емкость, в которой находилась ртуть общим весом 12 килограммов.

«Также специалиста собрали отходы (грунт с ртутью) в количестве 240 килограммов с места розлива», — уточнили в МЧС.

После проведенной демеркуризации (речь идет про комплекс мероприятий по удалению ртути) на территории осуществлялись повторные замеры, которые не показали превышения допустимых норм.

«Пострадавших нет, угроза для окружающей среды отсутствует», — подчеркнули в ведомстве.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше