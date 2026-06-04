Возобновлённые поиски пропавших Усольцевых продлятся до 9 июня

Ранее Life.ru писал, что Следственный комитет организовал дополнительные мероприятия по розыску семьи Усольцевых, привлекая спасателей, силовиков, «ЛизаАлерт» и волонтёров — всего около 80 человек. Для обследования территории используют беспилотники, вездеходы и криминалистическую технику, а также определили маршруты в районе Кутурчинского Белогорья, где семья пропала осенью 2025 года.