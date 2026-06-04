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Наезд локомотива на путейцев в Якутии привел к гибели двух человек

Уголовное дело возбуждено после гибели двух работников при проведении путевых работ на частной железнодорожной линии Улак — Эльга в Якутии.

Уголовное дело возбуждено после гибели двух работников при проведении путевых работ на частной железнодорожной линии Улак — Эльга в Якутии. Еще два человека получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу.

Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, расследование ведется по части 3 статьи 143 УК РФ о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

По данным следствия, происшествие произошло на станции Ундыткан на 317-м километре железнодорожной линии. Во время выполнения работ в зоне движения подвижного состава маневровый локомотив ТЭМ-200 под управлением машиниста совершил наезд на четырех сотрудников коммерческой транспортной организации.

В результате два монтера пути скончались на месте от полученных травм. Еще двое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение.

Следователи и криминалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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