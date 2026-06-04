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В Славянском районе ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

На реке Кубань за СНТ «Нефтяник» в Славянском районе Краснодарского края зафиксирован прорыв дамбы, проводится эвакуация населения, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает ЕДДС Славянского района.

Источник: Коммерсантъ

Информация о прорыве дамбы оперативным дежурным ЕДДС поступила в ночь на 4 июня. Размер разрушенного участка составляет примерно 25−30 м в ширину. Жители хутора Урма, расположенного примерно в 9,5 км от аварийной зоны, были своевременно оповещены об угрозе с помощью сирен. К настоящему времени из опасной зоны вывезено 17 человек, они разместились в гостинице «Курени» в станице Анастасиевской. Кроме того, организованы пункты временного размещения в ФОК «Олимп» и МКУК СДК «Анастасиевский».

На месте происшествия ведутся работы по укреплению дамбы: уложено около 30 тыс. мешков с песком, установлено 200 м водоналивной дамбы обвалования. В восстановлении водоограждения задействовано 494 человека и 25 единиц техники. Ведется круглосуточное наблюдение за состоянием гидросооружений и уровня воды в реке.

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