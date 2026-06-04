Потолок рухнул в квартире старинного жилого дома на Пискунова в Нижнем Новгороде

В центре Нижнего Новгорода произошло обрушение потолка в одной из квартир дома № 18А на улице Пискунова. По словам хозяйки жилья, утром перед работой она зашла в комнату и услышала подозрительный треск. Через несколько секунд потолок начал рушиться прямо у нее на глазах. Женщина успела отскочить к двери и не пострадала, однако помещение оказалось завалено кирпичами, деревянными конструкциями и штукатуркой, сообщает ННТВ.