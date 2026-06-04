Момент массового ДТП в Волгограде попал на видео

— 20-летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Ленд Крузер», напротив дома № 56 по ул. Еременко не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомашиной «Рено Логан», двигавшейся впереди в попутном направлении, после чего выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомашиной «Грейт Волл», двигавшейся навстречу, — сообщили в полиции.