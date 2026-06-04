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Иностранный лжесвященник задержан в Витебской области

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Сотрудники Поставского РОВД задержали 52-летнего лжесвященника из Литвы, сообщили в пресс-службе МВД.

Источник: Sputnik.by

По информации ведомства, гражданин Литвы приехал в одну из деревень Поставского района и купил там дом.

Затем мужчина через интернет-мессенджер стал приглашать граждан на старообрядческие богослужения, которые он проводил у себя дома. У тех, кто приходил, он брал пожертвования.

«Организовывал эти мероприятия у себя по месту жительства в одной из деревень Поставского района, при этом собирая пожертвования с паствы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что иностранец не имел соответствующего образования. Кроме того, он не получал разрешение райисполкома на проведение массовых мероприятий религиозного характера.

Также сообщается, что фигуранту грозит высылка из страны за нарушение порядка организации либо проведения массовых мероприятий.

В МВД добавили, что Беларусь открыта для зарубежных гостей. В случае любых нарушений законодательства правоохранители не оставят их без внимания. Работа в данном направлении будет продолжена!

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