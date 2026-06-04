В аэропорту Челябинска арестован мужчина, устроивший пьяный дебош, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В минувшие сутки в линейный отдел полиции в аэропорту поступил вызов на посадку рейса «Челябинск — Санкт-Петербург». Там сотрудники транспортной полиции задержали 36-летнего жителя Красноармейского района.
Мужчина пришел пьяным на посадку, ему отказали в перелете. Тогда он начал ругаться нецензурной бранью и не реагировал на замечания.
На дебошира составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Суд назначил ему наказание в виде 12 суток ареста. Ранее этот мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков.
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше