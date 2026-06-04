В Крыму трое туристок застряли в горах

«Ночью 3 мая поступила информация о том, что группа из трех туристов, спускаясь с плато Ай-Петри, сбились с тропы в районе горы Морчека и оказались на участке с сыпучим грунтом. В связи с темным временем суток самостоятельно спуститься не могут», — рассказали спасатели.
Группе помогли сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». При помощи альпинистского снаряжения спасатели спустили туристок в безопасное место и доставили в Алупку. Медицинская помощь никому не потребовалась.
Ранее сообщалось, что в Крыму вблизи горы Чатыр-Даг заблудился мужчина, поисково-спасательную операцию провели отряды «Крым-Спас». Туриста нашли в районе опоры ЛЭП 57 в горно-лесной зоне Ангарского перевала.