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В Крыму трое туристок застряли в горах

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости Крым. Крымские спасатели оказали помощь трем туристкам в районе горы Морчека. Об этом сообщили в МЧС Крыма.

Источник: Главное управление МЧС России по Республике Крым

«Ночью 3 мая поступила информация о том, что группа из трех туристов, спускаясь с плато Ай-Петри, сбились с тропы в районе горы Морчека и оказались на участке с сыпучим грунтом. В связи с темным временем суток самостоятельно спуститься не могут», — рассказали спасатели.

Группе помогли сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». При помощи альпинистского снаряжения спасатели спустили туристок в безопасное место и доставили в Алупку. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Крыму вблизи горы Чатыр-Даг заблудился мужчина, поисково-спасательную операцию провели отряды «Крым-Спас». Туриста нашли в районе опоры ЛЭП 57 в горно-лесной зоне Ангарского перевала.

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