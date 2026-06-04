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«Устраивал богослужения у себя дома и собирал деньги с паствы». МВД сказало, что грозит задержанному в Беларуси лжесвященнику из Литвы

МВД сказало, что грозит задержанному в Беларуси лжесвященнику из Литвы.

Источник: Комсомольская правда

Министерство внутренних дел сказало, что грозит задержанному в Беларуси лжесвященнику из Литвы.

Сотрудниками Поставского РОВД был задержан 52-летний лжесвященник из Литвы. Литовец приехал в Беларусь, купил дом и через мессенджеры начал призывать белорусов посещать старообрядческие богослужения.

Их иностранец организовывал у себя по месту жительства в одной из деревень Поставского района Витебской области. При этом фигурант собирал с паствы пожертвования.

Как замечают в ведомстве, соответствующего образования и разрешения райисполкома на проведение массовых религиозных мероприятий у литовца не было.

«За нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий ему грозит высылка из страны», — заявили в МВД.

Ранее Совмин изменил условия пребывания иностранцев в Беларуси.

Тем временем таможня раскрыла детали преступной схемы по вывозу в ЕС деталей от танков, придуманной белорусами в сговор: «Проведено 22 обыска, изъято 100 000 долларов».

Кроме того, МЧС сказало о ситуации в Червене, где нашли 12 кг ртути и вывезли 240 кг земли.

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