Три уголовных дела возбудили за неделю в отношении нетрезвых водителей

Один отечественный автомобиль под управлением жителя Пильнинского округа полицейские остановили на автодороге Воротынец — Спасское — Сергач. Мужчина проигнорировал требование об остановке и был задержан после преследования. От прохождения освидетельствования он отказался, а ранее уже был лишен права управления за нетрезвое вождение.