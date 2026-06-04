Три уголовных дела возбудили за неделю в отношении нетрезвых водителей

Три уголовных дела возбуждено за неделю в отношении водителей, которые повторно сели за руль в нетрезвом состоянии, сообщается в канале ГУ МВД России по Нижегородской области в мессенджере МАХ.
Один отечественный автомобиль под управлением жителя Пильнинского округа полицейские остановили на автодороге Воротынец — Спасское — Сергач. Мужчина проигнорировал требование об остановке и был задержан после преследования. От прохождения освидетельствования он отказался, а ранее уже был лишен права управления за нетрезвое вождение.
«Еще один случай выявлен в Арзамасе. Сотрудники ГИБДД остановили авто “Ленд Ровер” под управлением местного жителя, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали правоохранители.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ. Транспортные средства помещены на специализированные стоянки, водители отстранены от управления.
Ранее сообщалось, что нижегородца осудят за незаконный майнинг и хранение наркотиков.