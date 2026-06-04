Воронежцев напугал черный дым в центре города

Воронежцев взволновал черный дым, который заметили утром 4 июня в самом центре города. Клубы поднимаются в районе Центрального рынка.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области, пожарные занимаются тушением.
— На улице Фридриха Энгельса, 68 на территории стройки горит бытовка, — отметили в ведомстве.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше