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Воронежцев напугал черный дым в центре города

На улице Фридриха Энгельса горит бытовка на стройке.

Источник: Комсомольская правда

Воронежцев взволновал черный дым, который заметили утром 4 июня в самом центре города. Клубы поднимаются в районе Центрального рынка.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области, пожарные занимаются тушением.

— На улице Фридриха Энгельса, 68 на территории стройки горит бытовка, — отметили в ведомстве.

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