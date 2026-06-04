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В Славянском районе Кубани ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

Прорыв дамбы на реке Кубань привел к введению режима ЧС в Славянском районе. Из-за аварии у садового товарищества «Нефтяник» вода движется к хутору Урма, где включены сирены оповещения. Спасатели эвакуировали 17 человек, часть из них размещена в гостинице станицы Анастасиевской.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

В Славянском районе Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации. Причина — прорыв дамбы на реке Кубань. В районе затопления идет эвакуация местного населения, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) района.

Авария произошла у садового товарищества «Нефтяник», где в дамбе образовался проран шириной до 30 метров. Вода угрожает хутору Урма, который находится в 9,5 километрах от места прорыва. В населенном пункте были включены сирены оповещения, власти приступили к организованной эвакуации жителей. На данный момент известно об эвакуации 17 человек, часть из которых уже размещена в гостинице станицы Анастасиевской. В районе также развернуты дополнительные пункты временного размещения на базе ФОКа «Олимп» и местного Дома культуры.

На месте аварии сейчас работают почти 500 человек и 25 единиц техники, которые уже уложили 30 тысяч мешков с песком и установили 200 метров водоналивных конструкций.

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