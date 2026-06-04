В Славянском районе Кубани ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

Авария произошла у садового товарищества «Нефтяник», где в дамбе образовался проран шириной до 30 метров. Вода угрожает хутору Урма, который находится в 9,5 километрах от места прорыва. В населенном пункте были включены сирены оповещения, власти приступили к организованной эвакуации жителей. На данный момент известно об эвакуации 17 человек, часть из которых уже размещена в гостинице станицы Анастасиевской. В районе также развернуты дополнительные пункты временного размещения на базе ФОКа «Олимп» и местного Дома культуры.