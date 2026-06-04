В Новороссийске ограничена подача воды

Объем подачи воды на город снижен до 2650 куб. м в час. Подача холодного водоснабжения этим утром осуществлялась только в период с 06:00 до 09:00.
Отмечается, что подача воды в полном объеме возобновится после восстановления работы скважин и выхода Троицкого группового водопровода на штатный режим.
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