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В Новороссийске ограничена подача воды

На территории Новороссийска временно ограничена подача воды. В связи с подтоплением территории водозабора РЭУ «Троицкий групповой водопровод» вблизи реки Кубань не работает часть артезианских скважин. Об этом сообщает МЦУ города-героя.

Источник: Коммерсантъ

Объем подачи воды на город снижен до 2650 куб. м в час. Подача холодного водоснабжения этим утром осуществлялась только в период с 06:00 до 09:00.

Отмечается, что подача воды в полном объеме возобновится после восстановления работы скважин и выхода Троицкого группового водопровода на штатный режим.

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