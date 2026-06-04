Чиновников эвакуировали из Нижегородского кремля из-за короткого замыкания

Сотрудники были оперативно выведены из помещения в целях безопасности. В настоящий момент происшествие ликвидировано: очаг возгорания потушен, никаких угроз для здоровья и жизни людей больше нет. Персонал уже вернулся к исполнению своих должностных обязанностей.