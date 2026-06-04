Чиновников эвакуировали из Нижегородского кремля из-за короткого замыкания

Утром 4 июня во втором корпусе Нижегородского кремля произошла экстренная эвакуация персонала. Информацию подтвердили в управлении делами правительства Нижегородской области.
Причиной стала нештатная ситуация: в здании случилось короткое замыкание, спровоцировавшее возгорание осветительного прибора.
Сотрудники были оперативно выведены из помещения в целях безопасности. В настоящий момент происшествие ликвидировано: очаг возгорания потушен, никаких угроз для здоровья и жизни людей больше нет. Персонал уже вернулся к исполнению своих должностных обязанностей.
Ранее мужчина погиб из-за страшного пожара в Кулебаках.