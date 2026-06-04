Похитителям 11-летнего мальчика из воронежских Лисок предъявили обвинение

Напомним, что вечером 26 мая молодая пара отдыхала на пляже вблизи улицы Героя Машина. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она поссорилась с находившимся поблизости мальчиком. Желая проучить ребёнка, парень и девушка насильно посадили его на заднее сиденье своего автомобиля и отвезли в квартиру на улице 40 лет Октября, в которой проживали. Там школьника удерживали против его воли до момента, пока его не освободили сотрудники полиции.