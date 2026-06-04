Свердловчанка, которая жестоко пытала сироту на видео, обжаловала свой приговор

36-летняя Наталья Бродовикова из Карпинска, которая издевалась над 25-летней Анастасией Поляковой, обжаловала свой приговор. Напомним, в мае 2025 года тело девушки было найдено в акватории реки Турья. Незадолго до трагедии по Сети начало расходиться жуткое видео, как Бродовикова издевается над Анастасией. То, что происходило на видео, мы не станем описывать по этическим причинам.