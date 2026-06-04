Организаторов финансовой пирамиды осудят за обман 77 волгоградцев

Финансовая пирамида под видом кредитного потребительского кооператива «Пенсионная Сберкасса» действовала с ноября 2015 года по октябрь 2022 года. Фигуранты привлекали деньги граждан под высокие проценты. При этом выплаты первым пайщикам осуществлялись за счет привлечения новых клиентов. Финал был закономерен — 77 человек так и не получили обещанные проценты и не смогли вернуть вложенные средства.