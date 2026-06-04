В Троицке задержали лжекурьера с двумя миллионами рублей в рюкзаке

В Троицке задержали 18-летнего жителя подмосковного Пушкино. Молодой человек приехал забрать у местной жительницы крупную сумму денег по наводке мошенников, сообщает пресс-служба главка МВД по Челябинской области.
Все началось с того, что 52-летней жительнице Троицка позвонили злоумышленники. Они сообщили, что ее сын, погибший в зоне СВО, будет посмертно награжден орденом Мужества. А затем запугали женщину взломом портала «Госуслуги» и ложными обвинениями в сотрудничестве с террористами. Лжесотрудники силовых ведомств потребовали срочно «задекларировать» сбережения и привезти наличные по указанному адресу.
Потерпевшая сразу поняла, что разговаривает с мошенниками, и обратилась в полицию. Дальнейшие действия проходили под контролем оперативников. Женщина сделала вид, что следует инструкциям, а сотрудники полиции скрытно сопровождали ее. Когда курьер попытался забрать деньги, его задержали с поличным.
На допросе задержанный рассказал, что познакомился на сайте знакомств с девушкой. Перешел по ссылке, после чего с ним связался якобы сотрудник правоохранительных органов и заявил об «утечке данных в недружественное государство». Испугавшись уголовной ответственности, молодой человек согласился на предложение виртуальной знакомой стать курьером. Кураторы оплачивали ему перелеты, проживание и питание.
Всего он успел выполнить пять «заказов» в Уфе, Челябинске и Троицке, забрав у потерпевших более 6 миллионов рублей. Все деньги он переводил на счета аферистов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Полицейские устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанного и личности его кураторов.