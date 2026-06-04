В Троицке задержали лжекурьера с двумя миллионами рублей в рюкзаке

Все началось с того, что 52-летней жительнице Троицка позвонили злоумышленники. Они сообщили, что ее сын, погибший в зоне СВО, будет посмертно награжден орденом Мужества. А затем запугали женщину взломом портала «Госуслуги» и ложными обвинениями в сотрудничестве с террористами. Лжесотрудники силовых ведомств потребовали срочно «задекларировать» сбережения и привезти наличные по указанному адресу.