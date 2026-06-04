Пилот S7 погиб в Домодедово, пытаясь поставить личный рекорд под водой

Трагедия произошла в селе Битягово на территории бывшего летного лагеря авиакомпании, где пилоты проходят подготовку и переобучение. По информации канала, Клюшов решил проверить предельные возможности своего организма и погрузился в воду, чтобы замерить время задержки дыхания.