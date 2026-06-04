Пилот S7 погиб в Домодедово, пытаясь поставить личный рекорд под водой

В городском округе Домодедово трагически погиб 36-летний пилот авиакомпании S7 Airlines Андрей Клюшов. Мужчина утонул, пытаясь установить личный рекорд по задержке дыхания под водой. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Трагедия произошла в селе Битягово на территории бывшего летного лагеря авиакомпании, где пилоты проходят подготовку и переобучение. По информации канала, Клюшов решил проверить предельные возможности своего организма и погрузился в воду, чтобы замерить время задержки дыхания.
Когда очевидцы заметили неладное и вытащили пилота на берег, он уже находился без сознания. На место оперативно вызвали бригаду скорой помощи, которая констатировали смерть мужчины.