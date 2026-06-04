Пожар вспыхнул на двух балконах в жилом доме в Астане

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в Астане, в районе Сарыарка, по адресу улица Косшыгулулы, произошел пожар на балконах двух квартир. Общая площадь возгорания составила около 10 квадратных метров.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные, которые ликвидировали горение. Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, — сообщили в ведомстве.
Кадры тушения пожара также были опубликованы Telegram-каналом Astanovka98.
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