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Пожар вспыхнул на двух балконах в жилом доме в Астане

В Астане загорелись балконы в двух квартирах шестиэтажного дома. Прибывшие спасатели сообщили, что при пожаре никто не пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в Астане, в районе Сарыарка, по адресу улица Косшыгулулы, произошел пожар на балконах двух квартир. Общая площадь возгорания составила около 10 квадратных метров.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные, которые ликвидировали горение. Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, — сообщили в ведомстве.

Кадры тушения пожара также были опубликованы Telegram-каналом Astanovka98.

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