Ущерб — 68 млн: организатора «Пенсионной Сберкассы» осудят в Волгограде

Дело двух участников ОПГ передала в Кировский райсуд прокуратура Волгограда. Фигуранты — организатор и участник преступления. На их счету — 77 обманутых жителей региона. Ущерб составил больше 68 млн рублей.
Как установило следствие, с ноября 2015-го по октябрь 2022 года подельники под видом кредитного потребительского кооператива «Пенсионная Сберкасса» привлекали средства вкладчиков, обещая высокие проценты. При этом КПК был организован по принципу финансовой пирамиды — выплаты получили только первые пайщики за счет новых клиентов.
«Впоследствии взятые на себя обязательства участники преступной группы не исполнили, причинив 77 гражданам материальный ущерб на сумму более 68 млн рублей», — уточняет представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.
Подельникам инкриминируют мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы. Уголовное дело направлено в Кировский райсуд.
Прежде этот же суд вынес приговор директору КПК Руслану Алиеву. Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения».
Ранее vlg.aif.ru рассказывал о задержании пособника ВСУ из Суровикинского района: он взламывал аккаунты жителей восьми регионов через «Госуслуги» и пугал терактами.