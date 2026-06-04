Ущерб — 68 млн: организатора «Пенсионной Сберкассы» осудят в Волгограде

Как установило следствие, с ноября 2015-го по октябрь 2022 года подельники под видом кредитного потребительского кооператива «Пенсионная Сберкасса» привлекали средства вкладчиков, обещая высокие проценты. При этом КПК был организован по принципу финансовой пирамиды — выплаты получили только первые пайщики за счет новых клиентов.