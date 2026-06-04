В Москве задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионера золотые монеты

К правоохранителям обратился 74-летний житель Волгограда, сообщивший, что он стал жертвой мошенников. С мая пожилому мужчине стали названивать неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов, и сообщившие о «сомнительных операциях на его банковском счете». По заданию аферистов мужчина на все свои сбережения купил банковские золотые монеты, которые и отдал курьеру.