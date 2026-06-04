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В Москве задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионера золотые монеты

Полиция Волгоградской области совместно с коллегами из Адыгеи и Москвы провела операцию, в ходе которой был задержан курьер мошенников, забравший у пенсионера золотые монеты стоимостью свыше 31 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волгоградской области.

Полиция Волгоградской области совместно с коллегами из Адыгеи и Москвы провела операцию, в ходе которой был задержан курьер мошенников, забравший у пенсионера золотые монеты стоимостью свыше 31 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волгоградской области.

К правоохранителям обратился 74-летний житель Волгограда, сообщивший, что он стал жертвой мошенников. С мая пожилому мужчине стали названивать неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов, и сообщившие о «сомнительных операциях на его банковском счете». По заданию аферистов мужчина на все свои сбережения купил банковские золотые монеты, которые и отдал курьеру.

Полиция Волгоградской области оперативно связалась с коллегами в Адыгее, где этот же мошенник уже оставил след, а затем с коллегами в Москве. В результате совместных действий курьер был задержан в столице. Сейчас он дает признательные показания.

Устанавливается причастность подозреваемого к другим эпизодам мошеннических схем.