Администрация воронежского райцентра выплатит 4,5 млн рублей за ущерб почве

Скопление отходов производства и потребления на одном из земельных участков обнаружили ещё в июне 2023 года. Во время выездного обследования инспекторы зафиксировали, что захламление почвы ТКО, автопокрышками, остатками деревьев и строительным мусором привело к перекрытию и деградации плодородного слоя.