Администрация воронежского райцентра выплатит 4,5 млн рублей за ущерб почве

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд Воронежской области обязал администрацию Хохольского городского поселения выплатить более чем 4,5 млн рублей за причинённый ущерб почве от незаконной свалки. Иск подавало Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 4 июня.
Скопление отходов производства и потребления на одном из земельных участков обнаружили ещё в июне 2023 года. Во время выездного обследования инспекторы зафиксировали, что захламление почвы ТКО, автопокрышками, остатками деревьев и строительным мусором привело к перекрытию и деградации плодородного слоя.
Тогда администрации Хохольского городского поселения предъявили требование о возмещении ущерба, однако в добровольном порядке это сделано не было. В результате сотрудники Росприроднадзора обратились в суд, который встал на сторону ведомства и обязал местные власти выплатить компенсацию нанесённого вреда.