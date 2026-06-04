Жительницу Красноярска проверяет Следком после видео с ребенком в соцсетях

4 июня стало известно, что Следком начал проверку после того, как в интернете появилось видео с жительницей Красноярска. На кадрах видно, как женщина устраивает скандалы с мужем и нецензурно ругается при маленьком сыне. Также в сети появилась информация, что она якобы угрожала физической расправой одному своих из детей.
Сейчас сотрудники Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии выясняют, насколько достоверны видеозаписи, и нарушает ли женщина родительские обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. Напомним, эта уголовная статья предусматривает до трех лет лишения свободы.
По словам следователей, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После окончания проверки будет принято решение в рамках закона.