Жительницу Красноярска проверяет Следком после видео с ребенком в соцсетях

4 июня стало известно, что Следком начал проверку после того, как в интернете появилось видео с жительницей Красноярска. На кадрах видно, как женщина устраивает скандалы с мужем и нецензурно ругается при маленьком сыне. Также в сети появилась информация, что она якобы угрожала физической расправой одному своих из детей.