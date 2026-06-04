СК после возобновления поисков Усольцевых не стал менять свою версию их пропажи

Следователи после возобновления поисков пропавшей семьи Усольцевых в красноярской тайге не стали менять свою основную версию трагедии. Региональный главк СК все еще считает, что с семьей произошел несчастный случай.
«Основная версия — несчастный случай», — сообщили ТАСС в ведомстве.
Сегодня утром ГСУ СК России Красноярскому краю и Хакасии сообщил, что расследование уголовного дела продолжается.
Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в тайге 28 сентября прошлого года. Они ушли с окраины поселка к Кутурчинскому Белогорью, после чего связь с ними пропала, а через двое суток поступило заявление от сына в полицию. Он, к слову, считает пропажу родственников неслучайной.
В прошлом году поиски Усольцевых успехом не увенчались.
С приходом тепла поиски возобновились. Очередной виток идет сейчас с участием около 80 человек.
В чем особенность нынешней операции, читайте в материале «РГ».