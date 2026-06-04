СК после возобновления поисков Усольцевых не стал менять свою версию их пропажи

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в тайге 28 сентября прошлого года. Они ушли с окраины поселка к Кутурчинскому Белогорью, после чего связь с ними пропала, а через двое суток поступило заявление от сына в полицию. Он, к слову, считает пропажу родственников неслучайной.