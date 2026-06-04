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В Волгограде поместили в СИЗО мужчину, забившего до смерти соседа

В Тракторозаводском районе Волгограда суд определил меру пресечения местному жителю Асланбеку И. Мужчина в.

В Тракторозаводском районе Волгограда суд определил меру пресечения местному жителю Асланбеку И. Мужчина в общежитии внезапно напал на своего соседа, забив несчастного до смерти. Инцидент произошёл 28 мая.

— На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений обвиняемый нанес оппоненту кулаками не менее 20 ударов в область головы и лица, причинил тупые травмы грудной клетки, множественные двусторонние переломы ребер, закрытую черепно-мозговую травму, гематомы, ссадины лица, — сообщили в пресс-службе суда.

От травматического шока пострадавший скончался на месте.

Отметим, 1 июня правоохранители задержали подозреваемого. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 15 лет тюрьмы. Решением Тракторозаводского районного суда фигурант помещён в СИЗО. Вердикт может быть обжалован.

Фото: Тракторозаводский районный суд.