В Волгограде поместили в СИЗО мужчину, забившего до смерти соседа

Отметим, 1 июня правоохранители задержали подозреваемого. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 15 лет тюрьмы. Решением Тракторозаводского районного суда фигурант помещён в СИЗО. Вердикт может быть обжалован.