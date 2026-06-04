Заставлял работать на даче: полковник получил 6 лет тюрьмы за превышение полномочий

С марта 2023 по август 2024 года офицер использовал солдат в личных целях. Он не хотел платить за ремонт своей квартиры и участка, а также решил помочь родственнику сэкономить. Для этого он отдавал приказы, освобождая военнослужащих от их прямых обязанностей. Те в рабочее время уезжали на стройку к начальнику.