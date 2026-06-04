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Заставлял работать на даче: полковник получил 6 лет тюрьмы за превышение полномочий

Суд отправил в колонию полковника ЧВВАКУШа на 6 лет за превышение полномочий.

Источник: Комсомольская правда

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор начальнику факультета филиала ВУНЦ ВВС «ВВА». Полковника признали виновным в том, что он почти полтора года заставлял бесплатно работать на себя военнослужащих.

С марта 2023 по август 2024 года офицер использовал солдат в личных целях. Он не хотел платить за ремонт своей квартиры и участка, а также решил помочь родственнику сэкономить. Для этого он отдавал приказы, освобождая военнослужащих от их прямых обязанностей. Те в рабочее время уезжали на стройку к начальнику.

Как сообщили в пресс-службе суда, теперь полковника ждет исправительная колония общего режима сроком на 6 лет, также его лишили воинского звания и на год запретили занимать должности на госслужбе. Приговор пока не вступил в силу, его можно обжаловать в течение 15 дней.