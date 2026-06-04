Крупный пожар ликвидировали в районе ТЭЦ в Волжском

В городе Волжском Волгоградской области сегодня, 4 июня, произошло возгорание вблизи ТЭЦ. Черные клубы дыма, тянувшиеся с территории частного предприятия, волжане заметили утром.
Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 09:07.
— На территории частного предприятия происходило горение гаражных боксов. Подразделения 13-й ПСЧ ликвидировали горение в 09:46. Погибших и пострадавших нет, — сообщили в региональном главке МЧС.
Причина пожара устанавливается специалистами.
Фото: Волгоград / t.me.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше