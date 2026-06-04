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Житель Арзамаса лишился почти 700 тысяч рублей из-за мошенников

Молодой человек пытался спасти сбережения от подозрительных финансовых операций.

22-летний арзамасец стал очередной жертвой телефонных мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Молодому человеку поступил звонок от неизвестного абонента, который представился сотрудником одной из финансовых организаций и сообщил о происходящих в данный момент сомнительных операциях на банковскому счету парня.

Мошенник убедил жителя Арзамаса, что нужно срочно спасти все имеющиеся у него деньги. Следуя инструкциям, он перевел на продиктованные ему номера 697 тысяч 999 рублей.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемых ищут.

«Полиция напоминает, что сотрудники банков и государственных ведомств никогда не просят переводить деньги на “безопасные счета”, сообщать коды из смс или выполнять финансовые операции по телефону», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о хищении денежных средств нижегородского аэропорта направлено в суд.