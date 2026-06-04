Житель Арзамаса лишился почти 700 тысяч рублей из-за мошенников

22-летний арзамасец стал очередной жертвой телефонных мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Молодому человеку поступил звонок от неизвестного абонента, который представился сотрудником одной из финансовых организаций и сообщил о происходящих в данный момент сомнительных операциях на банковскому счету парня.
Мошенник убедил жителя Арзамаса, что нужно срочно спасти все имеющиеся у него деньги. Следуя инструкциям, он перевел на продиктованные ему номера 697 тысяч 999 рублей.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемых ищут.
«Полиция напоминает, что сотрудники банков и государственных ведомств никогда не просят переводить деньги на “безопасные счета”, сообщать коды из смс или выполнять финансовые операции по телефону», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что уголовное дело о хищении денежных средств нижегородского аэропорта направлено в суд.