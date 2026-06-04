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Иностранная компания заплатила более 40 млн рублей за загрязнение Черного моря

Владелец судна «Hanuman», плавающего под флагом Республики Сьерра-Леоне, выплатил более 40 млн руб. в качестве компенсации за загрязнение Черного моря в порту Новороссийск, не дожидаясь решения суда. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Информация о загрязнении причала № 2 в порту города-героя поступила в марте 2026 года. В ходе проверки обнаружено, что источник загрязнения — судно «Hanuman», авария случилась вследствие попадания нефтепродуктов в балластную систему судна. Повреждение привело к разливу вредных веществ в акваторию порта Новороссийск.

Росприроднадзор оценил нанесенный экологический ущерб и потребовал от судовладельца добровольно компенсировать причиненный вред. Компания проигнорировала данное требование, после чего ведомство обратилось в суд, а судну запретили выходить из порта до разрешения ситуации.