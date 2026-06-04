Иностранная компания заплатила более 40 млн рублей за загрязнение Черного моря

Информация о загрязнении причала № 2 в порту города-героя поступила в марте 2026 года. В ходе проверки обнаружено, что источник загрязнения — судно «Hanuman», авария случилась вследствие попадания нефтепродуктов в балластную систему судна. Повреждение привело к разливу вредных веществ в акваторию порта Новороссийск.