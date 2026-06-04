В Энергодаре гексакоптер ВСУ повредил более 10 гражданских автомобилей

В Энергодаре в результате ночной атаки украинского тяжелого гексакоптера «Баба-яга» повреждения получили более десяти гражданских автомобилей. Пострадавших среди мирного населения нет. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.
Беспилотник сбрасывал боеприпасы на припаркованные машины в районе улиц Лесная, Набережная и Казацкая.
«По предварительным данным, повреждены более 10 автомобилей энергодарцев. Пострадавших нет — в этот раз, к счастью, обошлось без человеческих жертв», — написал Пухов в своем Telegram-канале.
Градоначальник подчеркнул, что удар наносился целенаправленно по личному имуществу людей, так как никакой военной инфраструктуры в этом районе нет.
«Это осознанная тактика: бить по мирным кварталам ночью, сея хаос и страх. Это неприкрытый терроризм, лишенный человеческого лица», — заявил мэр Энергодара.