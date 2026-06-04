Обвиняемый в сексуальном насилии разорвал 100 листов дела в суде Челябинска

Прокуратура Советского района утвердила обвинительный акт в отношении 30-летнего местного жителя, которому вменяют вмешательство в деятельность суда (ч. 1 ст. 294 УК РФ). Ранее мужчина был осуждён за насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка и приговорен к 13,5 года колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в силу, так как его обжаловали.