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Обвиняемый в сексуальном насилии разорвал 100 листов дела в суде Челябинска

Помимо уголовного дела о сексуальном насилии над ребенком ему добавили статью о вмешательстве в деятельность суда.

В Челябинске мужчина разорвал более 100 листов своего уголовного дела прямо в зале суда. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура Советского района утвердила обвинительный акт в отношении 30-летнего местного жителя, которому вменяют вмешательство в деятельность суда (ч. 1 ст. 294 УК РФ). Ранее мужчина был осуждён за насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка и приговорен к 13,5 года колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в силу, так как его обжаловали.

В марте 2026 года подсудимый во время ознакомления с материалами дела разорвал более 100 листов, пытаясь помешать правосудию. Дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.