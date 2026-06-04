Водитель «КамАЗа», чтобы избежать жертв, съехал с трассы и врезался в скалу в Мангистау

3 июня на автодороге Шетпе — Бейнеу произошло ДТП с участием грузового автомобиля «КамАЗ» с прицепом. Во время движения водитель почувствовал отказ тормозной системы.
Чтобы предотвратить возможное столкновение с другими участниками дорожного движения, он воспользовался специальным аварийным съездом, предназначенным для подобных ситуаций. В результате автотранспорт выехал на аварийный участок и остановился, врезавшись в скальный откос.
Это позволило избежать жертв и более серьезных последствий на оживленной трассе. В результате ДТП пострадавших нет.
По факту происшествия водитель привлечен к административной ответственности по ст. 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).