В Пулково задержали француза с наркотиками

В петербургском аэропорту Пулково сотрудники таможни задержали 24-летнего гражданина Франции, в багаже которого обнаружили марихуану. Иностранцу грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.
Иностранец прилетел в Россию из Лондона через Стамбул. В его сумке инспекторы обнаружили гриндер с подозрительным пахучим веществом и три зип-пакета. Эксперты установили, что это марихуана массой 0,34 грамма. Пассажир объяснил, что давно курит и взял вещество в дорогу только для личного пользования.
Против француза возбудили уголовное дело о контрабанде. Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.