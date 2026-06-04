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В Пулково задержали француза с наркотиками

Таможенники задержали 24-летнего француза, прилетевшего из Лондона. В его дорожной сумке таможенники обнаружили измельчитель с марихуаной массой 0,34 грамма. Пассажир заявил, что возит наркотик для себя и не ожидал проблем с законом. Суд отправил иностранца в СИЗО, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В петербургском аэропорту Пулково сотрудники таможни задержали 24-летнего гражданина Франции, в багаже которого обнаружили марихуану. Иностранцу грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Иностранец прилетел в Россию из Лондона через Стамбул. В его сумке инспекторы обнаружили гриндер с подозрительным пахучим веществом и три зип-пакета. Эксперты установили, что это марихуана массой 0,34 грамма. Пассажир объяснил, что давно курит и взял вещество в дорогу только для личного пользования.

Против француза возбудили уголовное дело о контрабанде. Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.