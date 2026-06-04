В Пулково задержали француза с наркотиками

Иностранец прилетел в Россию из Лондона через Стамбул. В его сумке инспекторы обнаружили гриндер с подозрительным пахучим веществом и три зип-пакета. Эксперты установили, что это марихуана массой 0,34 грамма. Пассажир объяснил, что давно курит и взял вещество в дорогу только для личного пользования.