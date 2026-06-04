На трассе под Воронежем отлетевшее колесо убило мужчину

Водитель грузовика JH6 (FAV) с полуприцепом, следовавший со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, не заметил на обочине справа припаркованную фуру с полуприцепом, рядом с которой лежало колесо. Шофер не сбросил скорость, сбил колесо, которое отбросило на мужчину, который занимался ремонтом. Он травм он погиб на месте.