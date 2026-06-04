Нижегородский врач через суд доказал участие в СВО

Как следует из материалов дела, с 9 марта 2023 года мужчина находился в командировке в зоне проведения СВО и работал там врачом-рентгенологом. Его трудовая деятельность подтверждена документами. Кроме того, Министерство здравоохранения России выдало ему удостоверение ветерана боевых действий.