Женщина и 3-летний ребёнок погибли при пожаре в Красноярском крае

В Большемуртинско-Сухобузимском округе при пожаре погибли женщина и трёхлетний ребёнок. Причиной возгорания могла стать неосторожность при курении. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
По данным ведомства, 4 июня около 14:00 в селе Подсопки Большемуртинско-Сухобузимского округа загорелся двухквартирный жилой дом. К моменту прибытия пожарных кровля здания уже была охвачена огнём. Пожар тушили 6 человек и 2 единицы техники, пламя ликвидировали на площади 120 квадратных метров.
Внутри дома спасатели обнаружили тела женщины и трёхлетнего мальчика. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.
Ранее мы сообщали, что двое подростков спасли мать с детьми из горящего дома в Красноярском крае.