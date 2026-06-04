В Перми на детской площадке мужчина ударил ребёнка головой о качели

Мужчина ударил ребёнка головой о качели на детской площадке в Перми, сообщили очевидцы в соцсетях.
Инцидент произошёл на улице Солдатова, 28. Со слов очевидцев, мужчина силой снял громко плачущего ребёнка с одних качелей, поволок его через всю площадку к другим, а затем с силой швырнул лицом вниз прямо на элементы конструкции.
После этого нападавший спокойно вернулся к друзьям на скамейку, оставив плачущего и напуганного ребёнка лежать на земле. Приходится ли мужчина мальчику родственником — неизвестно.
Сайт perm.aif.ru направил запрос в полицию, чтобы узнать все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в марте 2025 года в этом же районе мальчик спасался бегством от отчима, прося помощи соседей и заявляя о побоях. Подробнее об этом проишествии — в материале сайта perm.aif.ru.