В Зеленограде задержали мужчину, угрожавшего медикам плоскогубцами

Инцидент произошел в районе Привокзальной площади. Патрульный экипаж вневедомственной охраны получил сигнал о том, что пьяный мужчина ведет себя агрессивно по отношению к медицинским работникам. Росгвардейцы оперативно прибыли на место и обезвредили дебошира, а нож и плоскогубцы у него изъяли.