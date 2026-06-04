В Зеленограде задержали мужчину, угрожавшего медикам плоскогубцами

В Зеленограде сотрудники Росгвардии задержали 44-летнего нетрезвого мужчину, который угрожал расправой бригаде скорой помощи. В качестве оружия агрессор использовал плоскогубцы и нож, сообщает телеграм-канал «112».
Инцидент произошел в районе Привокзальной площади. Патрульный экипаж вневедомственной охраны получил сигнал о том, что пьяный мужчина ведет себя агрессивно по отношению к медицинским работникам. Росгвардейцы оперативно прибыли на место и обезвредили дебошира, а нож и плоскогубцы у него изъяли.
Для дальнейшего разбирательства нарушителя доставили в отдел полиции. Позже на допросе задержанный объяснил мотивы своего поступка. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он перепутал сотрудников скорой помощи с людьми, которые якобы представляли для него опасность.