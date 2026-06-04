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В Зеленограде задержали мужчину, угрожавшего медикам плоскогубцами

Нетрезвый житель Зеленограда набросился на бригаду скорой помощи. Мужчина угрожал врачам плоскогубцами и ножом. На помощь медикам оперативно пришли патрульные Росгвардии, которые обезвредили нападавшего. Дебошир доставлен в отдел полиции.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Зеленограде сотрудники Росгвардии задержали 44-летнего нетрезвого мужчину, который угрожал расправой бригаде скорой помощи. В качестве оружия агрессор использовал плоскогубцы и нож, сообщает телеграм-канал «112».

Инцидент произошел в районе Привокзальной площади. Патрульный экипаж вневедомственной охраны получил сигнал о том, что пьяный мужчина ведет себя агрессивно по отношению к медицинским работникам. Росгвардейцы оперативно прибыли на место и обезвредили дебошира, а нож и плоскогубцы у него изъяли.

Для дальнейшего разбирательства нарушителя доставили в отдел полиции. Позже на допросе задержанный объяснил мотивы своего поступка. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он перепутал сотрудников скорой помощи с людьми, которые якобы представляли для него опасность.