Присяжные вынесли вердикт по новому делу об убийстве ректора Викторова

Викторов был убит 5 сентября 2012 года во Всеволожске Ленинградской области. По данным следствия, перед этим он обнаружил в вузе материальный ущерб на сумму более миллиарда рублей. Якобы этот ущерб достался новому руководству от предыдущего. Средства были утрачены через фирмы, подконтрольные предыдущему руководству. В связи с этим он неоднократно обращался в правоохранительные органы. В результате те завели уголовное дело о хищении средств вуза.