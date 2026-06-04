Присяжные вынесли вердикт по новому делу об убийстве ректора Викторова

Коллегия присяжных заседателей в Ленинградском областном суде признала виновными мужчину и женщину в причастности к убийству ректора Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики Александра Викторова. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.
Викторов был убит 5 сентября 2012 года во Всеволожске Ленинградской области. По данным следствия, перед этим он обнаружил в вузе материальный ущерб на сумму более миллиарда рублей. Якобы этот ущерб достался новому руководству от предыдущего. Средства были утрачены через фирмы, подконтрольные предыдущему руководству. В связи с этим он неоднократно обращался в правоохранительные органы. В результате те завели уголовное дело о хищении средств вуза.
Мужчине и женщине вменили подстрекательство к убийству и пособничество в свершении преступления. Якобы они искали исполнителей убийства и расплачивались с ними. Теперь в ближайшие дни на основании вердикта присяжных подсудимым вынесут приговор.
Как писало spb.aif.ru, по горячим следам силовики задержали троих непосредственных исполнителей убийства ректора. Все они имели богатое криминальное прошлое. А тот, который четыре раза выстрелил в Викторова из пистолета Макарова, был ранее судим за совершение заказного убийства.