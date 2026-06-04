Амбала с ЖБИ отправили в тюрьму за взятку начальнику отдела полиции

Жителя Екатеринбурга Раджи Джавояна, осужденного за избиение директора базы отдыха «Золотые пески» Василия Жуйкова, признали виновным в передачи 100 тысяч рублей в качестве взятки бывшему начальнику ОП № 2 Александру Банникову.
Последний был приговорен к 7 годам 6 месяца заключения за получение денег. Как сообщили в пресс-службе Кировского районного суда, Джавояна признали виновным по части 3 статьи 291 УК «Дача взятки» и по совокупности преступлений приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии особого режима.
Отметим, что его подельник — Важи Гамоян был приговорен к 6 годам 6 месяцам заключения за избиение директора базы отдыха.
— Компания сняла у нас банкетный зал. Я попросил их закругляться, так как мы закрывались. Они проигнорировали мои просьбы. Спустя 1,5 часа я сказал, что выключаю им свет. На меня накинулась толпа. Били, а точнее — убивали. Сотрудник увидел это и накрыл меня своим телом. Спас мне жизнь. Очень тяжело это вспоминать, — рассказывал «КП-Екатеринбург» Василий Жуйков.
Кроме этого Раджи Джавояну назначили штраф в размере десятикратной суммы взятки — 1 миллион рублей.