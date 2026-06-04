Амбала с ЖБИ отправили в тюрьму за взятку начальнику отдела полиции

— Компания сняла у нас банкетный зал. Я попросил их закругляться, так как мы закрывались. Они проигнорировали мои просьбы. Спустя 1,5 часа я сказал, что выключаю им свет. На меня накинулась толпа. Били, а точнее — убивали. Сотрудник увидел это и накрыл меня своим телом. Спас мне жизнь. Очень тяжело это вспоминать, — рассказывал «КП-Екатеринбург» Василий Жуйков.