В Красноярском крае завели дело по факту гибели женщины и ребенка в пожаре

Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и ребенка в результате пожара в Красноярском крае. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
Трагедия произошла днем 4 июня в селе Подсопки Большемуртинско-Сухобузимского муниципального округа. Погибли 38-летняя женщина и ее 2-летний сын.
Пожар в доме возник в обеденное время. Погибшие не смогли вовремя покинуть дом. Старший же ребенок гулял на улице, когда возник пожар.
Очаг пожара зафиксировали на веранде. Рассматриваются две версии — замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Для установления обстоятельств гибели матери и ребенка назначены экспертизы.
Ранее сообщалось о том, что пожар ликвидировали на площади 120 кв. метров.