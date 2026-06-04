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В Красноярском крае завели дело по факту гибели женщины и ребенка в пожаре

В пожаре погибли 38-летняя женщина и ее младший сын.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и ребенка в результате пожара в Красноярском крае. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Трагедия произошла днем 4 июня в селе Подсопки Большемуртинско-Сухобузимского муниципального округа. Погибли 38-летняя женщина и ее 2-летний сын.

Пожар в доме возник в обеденное время. Погибшие не смогли вовремя покинуть дом. Старший же ребенок гулял на улице, когда возник пожар.

Очаг пожара зафиксировали на веранде. Рассматриваются две версии — замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Для установления обстоятельств гибели матери и ребенка назначены экспертизы.

Ранее сообщалось о том, что пожар ликвидировали на площади 120 кв. метров.