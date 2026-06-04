На хуторе под Воронежем «Газель» вылетела в кювет

Водитель пострадал в перевернувшейся «Газели» на хуторе Луговой Подгоренского района Воронежской области днем 3 июня. Авария произошла в 12.31. Шофер не справился с управлением и вылетел в кювет.
На помощь 56-летнему водителю приезжали спасатели. Пострадавшего госпитализировали в Россошанскую райбольницу, сообщили в главном управлении МЧС России по Воронежской области.
Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше