Водителям Прикамья выписали 34 тысячи штрафов за разговоры по телефону

Если в первые пять месяцев число нарушителей оказалось около 20 тыс., то с начала 2026 года количество выписанных штрафов превысило 34 тыс. Штраф при нарушении пользования телефоном составляет 1,5 тыс. руб. Сумма может быть уменьшена на 25% при его оплате в первые 30 дней с момента вынесения постановления.