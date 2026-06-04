В МАГАТЭ заявили об атаке на ТЭЦ, питающую Запорожскую АЭС

Как указывается в сообщении, представители МАГАТЭ, находящиеся на станции, наблюдали легкий дым со стороны ЗТЭЦ и слышали звуки боевых действий. В агентстве отметили, что Запорожская ТЭЦ является единственным оставшимся внешним источником энергии для АЭС, необходимым для охлаждения шести реакторов и предотвращения ядерной аварии.
«В последние недели (подача электричества) неоднократно прекращалась, оставляя станцию полностью зависимой от аварийных дизельных генераторов», — уточнили в МАГАТЭ. В настоящее время линия электропередачи остается подключенной. Согласно поступившей информации, персонал ЗТЭЦ находится в укрытии.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с произошедшим. По его словам, атака должна быть немедленно прекращена, чтобы избежать длительного отключения электроснабжения ЗАЭС.