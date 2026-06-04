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В МАГАТЭ заявили об атаке на ТЭЦ, питающую Запорожскую АЭС

Запорожская ТЭЦ (ЗТЭЦ), являющаяся источником электроснабжения для Запорожской АЭС, подверглась атаке. Уведомление об этом поступило от администрации ЗАЭС в адрес Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), о чем сообщается в публикации пресс-службы организации в соцсети X.

Источник: Reuters

Как указывается в сообщении, представители МАГАТЭ, находящиеся на станции, наблюдали легкий дым со стороны ЗТЭЦ и слышали звуки боевых действий. В агентстве отметили, что Запорожская ТЭЦ является единственным оставшимся внешним источником энергии для АЭС, необходимым для охлаждения шести реакторов и предотвращения ядерной аварии.

«В последние недели (подача электричества) неоднократно прекращалась, оставляя станцию полностью зависимой от аварийных дизельных генераторов», — уточнили в МАГАТЭ. В настоящее время линия электропередачи остается подключенной. Согласно поступившей информации, персонал ЗТЭЦ находится в укрытии.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с произошедшим. По его словам, атака должна быть немедленно прекращена, чтобы избежать длительного отключения электроснабжения ЗАЭС.

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