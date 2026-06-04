В МАГАТЭ заявили об атаке на ТЭЦ, питающую Запорожскую АЭС

Запорожская ТЭЦ (ЗТЭЦ), являющаяся источником электроснабжения для Запорожской АЭС, подверглась атаке. Уведомление об этом поступило от администрации ЗАЭС в адрес Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), о чем сообщается в публикации пресс-службы организации в соцсети X.