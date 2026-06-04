СКР возбудил дело после гибели подростка в ДТП в Крыму

Установлено, что поздним вечером 3 июня 25-летний местный житель, не имея водительского удостоверения, сел за руль легкового автомобиля. На территории квартала Ана-Юрт при обгоне он допустил столкновение с электросамокатом, которым управлял школьник. От полученных травм, несовместимых с жизнью, несовершеннолетний скончался на месте.
Глава крымского управления СКР Владимир Терентьев поручил установить все обстоятельства произошедшего, провести всестороннее расследование и дать правовую оценку действиям водителя автомобиля.